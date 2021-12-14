- Erkan Sözeri: "Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu gösterdik"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından, "Kazandık, mutluyuz ve hakkettiğimizi düşünüyorum. Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu gösterdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözeri, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "İlk yarı istediğimiz şekilde geçmedi. Maç eksiği olan oyuncularımız biraz sıkıntılar yaşadı. Hamle yaptık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Kazandık, mutluyuz ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyon olacak takım nasıl oynar onu gösterdik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, hafta arası olmasına rağmen çok olumlu desteklediler. Hakem arkadaşımız basit faulleri vermeyerek oyunun tempolu oynanmasına izin verdi. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımız eksik değil, biz büyük bir aileyiz. Yoğun maç trafiği oluyor. İstikrarlı bir kadro yakaladık. İster istemez yorgunluk ve sakatlıklar olacak. Kaptanımız Mustafa Yumlu'ya ve diğer kaptanlara çok teşekkür ederim. Bana saha içi ve dışında çok yardımcı oluyorlar" dedi.