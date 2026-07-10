Erkan Taş, Kırkpınar'da Altın Kemeri Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkan Taş, Kırkpınar'da Altın Kemeri Kazandı

Erkan Taş, Kırkpınar\'da Altın Kemeri Kazandı
10.07.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Antalya'nın gururu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Taş, Antalyalı güreş severleri heyecanlandırdı. Başpehlivan Erkan Taş ve ödül alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, kentte coşkuyla karşılandı. Döşemealtı ilçesinde güreş severlerin karşıladığı pehlivanlar, konvoyla şehir turu attı. Kortejde üstü açık otobüs ve otomobille vatandaşları selamlayan pehlivanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "14 ayrı branşta sporu destekliyoruz. 500'den fazla güreşçiyle ata sporunu destekliyoruz. 11 başpehlivan ve 101 güreşçimizle Sarayiçi Er Meydanı'na çıktık. Altın kemerle Antalya'ya döndük. Muhittin başkan ata sporuna çok destek verdi, teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kırkpınar başpehlivanı Erkan Taş, "Kemeri kazanmak kolay değil. Arkasında büyük emekler var. Kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu. Büşra başkana, Muhittin başkana kemeri kazanma sözü vermiştim. Kemeri Antalya'ya, Muhittin başkana armağan ediyorum" diye konuştu.

Kırkpınar'da üçüncü olan Mustafa Taş ise kuzeni Erkan Taş'ın kemeri kazanmasıyla gurur duyduklarını söyledi.

17 ORGANİZASYONDA 15 BAŞPEHLİVANLIK

Antalya'dan güreşçiler, 2009'dan 2026'ya gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 17 organizasyonun 15'inde başpehlivanlık elde etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Mehmet Yeşil 2009, 2010, Ali Gürbüz 2011, 2012, 2019, 2021, İsmail Balaban 2013, 2017, Orhan Okulu 2015, 2018, Mustafa Taş 2022, Yusuf Can Zeybek 2023, 2024, Orhan Okulu 2025 yılında 1'incilik kürsüsüne çıktı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkan Taş, Kırkpınar'da Altın Kemeri Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:34:57. #7.12#
SON DAKİKA: Erkan Taş, Kırkpınar'da Altın Kemeri Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.