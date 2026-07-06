Erkan Taş Kırkpınar\'da Coşkuyla Karşılandı

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan olan Erkan Taş, Kırkpınar'ın geleneklerini yerine getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Erkan Taş, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. 2022 yılı 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı, bu yılın üçüncüsü Mustafa Taş, kuzeni olan Başpehlivan Erkan Taş'ı bir an bile yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de hamam yolunda Taş'a eşlik etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Taş, yolda yürümekte zorlandı. Taş, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.

Tarihi Saray Hamamı'na giden Taş, hamam girişinde imam tarafından Kuran'ı Kerim ile karşılandı. Okunan duanın ardından Taş ve ekibi gelenek gereği hamama giderek yorgunluğunu attı.