KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

19.05.2022 17:57

Erkek Boks Milli Takımı, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampını tamamladı.

Erkek Boks Milli Takımı, 21-31 Mayıs tarihlerinde Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takım, şampiyonaya 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Ramazan Demir, 54 kiloda Muhammet Saçlı, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 63,5 kiloda Adem Furkan Avcı, 67 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 71 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 86 kiloda Burak Aksın, +92 kiloda Berat Acar olmak üzere 10 sıklette katılacak.

Milli takımın başantrenörü Yergali Bekmurzayev, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası kapsamında hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kampın verimli geçtiğini belirten Bekmurzayev, "Kastamonu'da 3 hafta hazırlandık. Erzurum'da da kamp yaptık. Ümidimiz var. Madalya kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Bekmurzayev, şampiyonanın 13 sıklette yapılacağını ancak bazı sakatlıklar nedeniyle organizasyona 10 sıklette katılacaklarını kaydetti.

KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde unvanını korumayı hedefliyor A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde unvanını korumayı hedefliyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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