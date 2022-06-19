KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

19.06.2022 14:16

Erkek Boks Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp devam ediyor.

Erkek Boks Milli Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 7 Haziran'da başlayan kampa, 9 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, AA muhabirine, kampın yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Akdeniz Oyunları'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Tavukçu, "Toplamda 9 sporcu 3 antrenör Cezayir'e gideceğiz. Şampiyonaya kısa bir süre kaldığı için çabukluk idmanları yapıyoruz. En iyi şekilde sonuçlar alıp geleceğiz inşallah. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Fas Erkek Boks Milli Takımı ile ikili kamp yaptıklarını da belirten Tavukçu, "Onlar da bizimle Akdeniz Oyunları'nda yarışacak. Bir rakibimizi yakından tanımış olduk. Fas'tan 8 sporcu geldi. İkili kamplar maç pratiğinin tamamlanması açısından çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye Kaykay Milli Takımı'nın Karaman'da hazırlık kampı devam ediyor Türkiye Kaykay Milli Takımı'nın Karaman'da hazırlık kampı devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 15:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement