Erkek Halter Milli Takımı, Sakarya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Erkek Halter Milli Takımı, Sakarya'da Kamp Yapıyor

Erkek Halter Milli Takımı, Sakarya\'da Kamp Yapıyor
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Erkek Halter Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası için Sakarya'da kamp yapıyor.

Erkek Halter Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ile Dünya Şampiyonası'nda bireysel ve takım halinde madalya kazanmak için Sakarya'da güç depoluyor.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde kampa giren milli sporcular, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.

İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi 5 sporcu, 27 Ekim-8 Kasım'da Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda ise 10 sporcu temsil edecek.

Kürsünün zirvesinde yer almayı hedefleyen milli sporcular, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Verimli kamp süreci geçiriyoruz"

Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, AA muhabirine, 2 haftadır kentte bulunduklarını ve verimli kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Kuşçuoğlu, bu yıl düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"5 sporcumuz Akdeniz Oyunları'na, 10 sporcumuz da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Öncelikli hedefimiz Akdeniz Oyunları'nda takım halinde başarılı olmak. Burada yarışacak 5 sporcumuz var. Ferdi Hardal, Yusuf Fehmi Genç, Kerem Kurnaz, Hakan Şükrü Kurnaz ve Muhammet Emin Burun öncelikle bu sporculardan Akdeniz Oyunları'nda madalya bekliyoruz. Daha sonra olimpiyatlar için en önemli kota müsabakası olan Dünya Şampiyonası'nda büyük hedeflerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi Muhammed Furkan Özbek'ten yine dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Ayrıca kota mücadelesinde Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman'dan beklentilerimiz var."

Çalışmaları güzel şartlarda sürdürdüklerini dile getiren Kuşçuoğlu, sporcuların kamp performansından memnun olduğunu kaydetti.

Hakan Şükrü Kurnaz: "Olimpiyat biletini almayı planlıyoruz"

Dünya ve Avrupa şampiyonu 22 yaşındaki Hakan Şükrü Kurnaz, eski milli halterci olan babasının yönlendirmesiyle 15 yıl önce bu spora başladığını belirtti.

Kurnaz, 2021'de Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğunu dile getirerek "Önceliğimiz Akdeniz Oyunları, daha sonra olimpiyat kotası veren Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Oradaki kota müsabakasında olimpiyat biletini almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Takım olarak disiplinli ve planlı çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Kurnaz, antrenörlerinin kendileriyle çok ilgilendiğini ifade etti.

Yusuf Fehmi Genç: "Asıl hedefimiz Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları"

Milli sporcu 24 yaşındaki Yusuf Fehmi Genç de beden eğitimi ve spor öğretmeninin yönlendirmesiyle yaklaşık 11 yıl önce bu spora başladığını anlattı.

Genç, 4 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu belirterek "Başarılarımızı kat kat devam ettirmeye çalışıyoruz. Asıl hedefimiz Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları, ona hazırlanıyoruz ama önümüzde İtalya'da Akdeniz Oyunları var, bu da bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Ellerinden gelenin en iyisini yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Genç, "Güzel dereceler elde etmeyi planlıyoruz, ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz. Hem takım halinde hem bireysel madalyalar kazanıp güzel başarı elde etmek istiyoruz." dedi.

Genç, zorlu sürecin kendilerini beklediğinin farkında olduklarını dile getirerek rakiplerinin de güçlü olduğunu, başarıya ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkek Halter Milli Takımı, Sakarya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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