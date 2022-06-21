KASTAMONU - Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika
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KASTAMONU - Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi

21.06.2022 16:35

Kadın ve erkek boks milli takımları, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları öncesi Kastamonu'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Kadın ve erkek boks milli takımları, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları öncesi Kastamonu'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklara, Akdeniz Oyunları'na katılacak sporculardan kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer; erkeklerde ise Samet Gümüş, Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Kerem Özmen, Necat Ekinci, Serhat Güler, Kaan Aykutsun, Burak Aksın ve Uğur Aydemir katıldı.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, kampta en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Herhangi bir sakatlık yaşanmadı. Maçlarımız ayın 26'sında başlıyor. Orada da 4-5 günlük zamanımız var. En iyi şekilde ülkemizi temsil edip, dönmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz her zaman takım olarak şampiyon olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor KASTAMONU - Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KASTAMONU - Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Erkek ve kadın boks milli takımlarının Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika
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