Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başlayan Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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