Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi

24.04.2022 19:55
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi H Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübüne 80-59 mağlup oldu.

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi H Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübüne 80-59 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı başhakem Ersel Büyükkara, birinci yardım hakem Ali Can Yılmaz ve ikinci yardımcı hakem Rabia Tank yönetti.

Müsabakaya iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 18-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takımda karşılıklı sayılar üretirken devreye Malatya Büyükşehir Belediyespor 33-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte 28-15'lik bir üstünlük yakalayan konuk Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübü, müsabakada 60-48 öne geçti.

Son çeyrekte sayı üreten Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübü, müsabakayı 80-59 üstün tamamladı.

YORUMLAR
500
Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Malatya, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 20:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement