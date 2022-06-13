Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı - Son Dakika
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Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı

13.06.2022 12:36
Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı

Manchester City, Norveçli golcü Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester City, Norveçli golcü Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, beklenen transfer haberini duyurdu. Maviler, Erling Haaland ile 2027 yılına kadar mukavele imzalandığını bildirdi. Borussia Dortmund'dan kadroya katılan Haaland, 5 yıl boyunca City forması giyecek. Başarılı oyuncu, 1 Temmuz'da yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.

21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Dortmund ile toplamda 89 maça çıkmış ve 86 gol, 23 asistlik performans sergilemişti.

Haaland'ın babası Alfie de 13 Haziran 2000'de Manchester City'e transfer olmuştu.

Haaland: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün"

Resmi imzayı attıktan sonra kulüp sitesinde açıklamalarda bulunan Haaland, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Her zaman City'i izledim. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil, heyecan verici ve benim gibi bir oyuncu için mükemmel olan birçok şans oluşturuyorlar. Bu kadroda çok fazla birinci sınıf oyuncu var ve Pep Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum. Gol atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum ve bunu burada yapabileceğimden eminim. Bu benim için harika bir hamle ve sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."

Begiristain: "Kulübümüz için çok heyecan verici bir transfer"

Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise transfere ilişkin şunları ekledi:

"Birkaç yıldır Erling'i izliyoruz, bu yüzden onu buraya, Manchester City'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. O çok büyük bir yetenek ve son birkaç sezonda Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri oldu. Gol rekoru olağanüstü ve Borussia Dortmund'daki ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, en üst düzeyde başarılı olabileceğini kanıtladı. Erling, bir forvette istediğimiz her şeye sahip ve bu kadroda ve bu sistemde başarılı olacağından eminiz. Yükselişi dikkat çekici, ancak hala sadece 21 yaşında. En iyi yılları onun önünde ve Pep ile daha da iyi çalışabileceğinden eminiz. Bu kulübümüz için çok heyecan verici bir transfer ve eminim taraftarlarımız Erling'in bu takımdaki performansını izlemekten keyif alacaklardır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı - Son Dakika

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