Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış

Bu sezon zirveden uzaklaşan ve hayal kırıklığı yaratan F. Bahçe'de yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, hoca adayları gündeme gelmeye başladı. Sabah yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deneyimli Löw'le anlaştığını yazdı.

İşte Erman Toroğlu'nun yazısındaki Pereira bölümü:

"PEREİRA DA DUYMUŞTUR"

"Fenerbahçe'de 'Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor Pereira da duymuştur."