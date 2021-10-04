Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
04.10.2021 09:29
Galatasaray'ın deplasmanda Rize'yi 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdikleri ve vermedikleri tartışma konusu oldu. Toroğlu, yorumcuların es geçtiği bir pozisyonun dikkatle üzerine eğildi. Ayrıca Toroğlu, ilk yarıda sarı kart gördükten sonra hakemin yanında topa vuran Muslera'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Hakemin otoritesi öldü. Bu topu al da eve götür demektir" yorumunu yaptı.
A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
"DİĞER KARARLARINI TARTIŞIRIM"
Erman Toroğlu Ali Palabıyık için "Faul, penaltı, her kararını tartışırım. Ama bu otoritenin bittiğini gösterir. 'Bu topu al da eve götür' demektir. Hakemin otoritesi orada öldü, Ali Palabıyık orada dağıldı" diye konuştu.
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