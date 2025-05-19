Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sezon performansına dair EKOL Tv'de yorumlarda bulundu.
Genel sezonla ilgili yorum yapan Toroğlu, ''Bu sezon yapı yoktu. Hatalar vardı, art niyet yoktu. Kasıtlı düdükler, kasıtlı VAR kararları çok azdı. Bu seneki şampiyonluk, geçen yıllara göre bayağı düzgün oldu ama eski yapıya dönmek isteyenler var, onu da söyleyeyim.'' dedi.
Acun Ilıcalı'nın sezon başında ''Bizim takımımızda Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun var. Osimhen'i ne yapalım'' şeklinde yaptığı yoruma değinen Erman Toroğlu, ' 'Fenerbahçe'nin bir yöneticisi söyledi. 'Bizde bu var, bu var, bu var, bir de bu var. Osimhen'i ne yapalım?' dedi. Osimhen, onların dördünü torbaya koyar, sırtına alır, top oynar. Seninkiler ölmüş, ağlayanı yok.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Fernando Muslera'yı 1 yıl daha kadroda tutması gerektiğini söyleyen Toroğlu, ''Muslera'yı 1 yıl daha tutarlarsa doğru yaparlar. Muslera bırakmamalı. 38 yaşında. Kaleci için çok fazla yaşlı değil. Fenerbahçe'nin santrforu 39-40 yaşında.'' cümlelerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok - Son Dakika
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