Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim

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Fenerbahçe- Giresunspor karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a Erman Toroğlu'ndan sert gönderme geldi.

ÇAKIR'A TEPKİ

90+4'te düdüğü çalan Çakır'dan sonra Giresunsporlu oyuncular atağa çıktı. Ancak düdüğü duymayan hücumcular golü attı. Ardından Çakır'a sahada tepki gösterildi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da maçın ardından bu konunun üstünde durdu. Çakır'a sert yüklendi.

"NE DAKİK ADAMSIN"

A Spor yorumcusu Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam ya. Bütün maçlarına bakacağım. Eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin, bitir. Her yerde böyledir" ifadelerini kullandı.