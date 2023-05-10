Erman Toroğlu'nun Türk futbolunu derinden sarsan iddiasına MHK Başkanı Lale Orta'dan yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değil

Yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemcileri arayarak hakem notlarını değiştirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Orta hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Lale Orta yaptığı açıklamada, "MHK, hakemlerin en üstündeki kurumsal bir yapı. Bütün gözlemciler, hakemler, eğitimciler amatöründen profesyoneline kadar görev yapanların hepsi bu kurumun altında. Hakemler ve gözlemciler ile ilgili her türlü durumda MHK'nin her türlü karar alma, eğitim verme yetkisi var. Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MHK'NİN GÖRÜŞÜ ESASTIR"

Orta ayrıca, "Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız." dedi.

"VAR MÜDAHALESİ OLDUĞU ZAMAN HAKEM NOTUNDAN 15 PUAN EKSİLİYOR"

Orta konuya ilişkin olarak, "İki gözlemcinin verdiği notlar arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, bir farklılık var demektir. Genel anlamda gözlemci raporlarında, sene başında hazırlandığı için aslında değiştirmek istedik ama haksızlık olabileceği için değiştirmedik. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan. Bu hakem performansını etkiliyor. Hakemin görebileceği bir pozisyonda mı yoksa göremeyeceği bir pozisyonda mı VAR müdahalesi oldu, bu çok önemli." şeklinde konuştu.