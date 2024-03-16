Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, kırmızı-beyazlılar karşısında ağları bularak Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkarttı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı.
Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.
22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?