Eroğlu: Penaltı Ağır Karardı

SAMSUN (İHA) – Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, aleyhlerine verilen penaltının ağır bir karar olduğunu ve dengelerini bozduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Eroğlu, "Biz de yeni kadro anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Takımı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli bir maçta tabii ki deplasmanda oynuyoruz. Rakibimizin gücü belli. Biz de buna karşı biraz daha tabii ki hem sistem anlamında oynamaya çalıştık. Savunmada biraz fazla kalmaya çalıştık ki rakibin zaten hücumdaki etkili oyuncularla pozisyon aramaları, pozisyona girmeleri daha önceki maçlarda bildiğimiz bir Samsunspor takımı vardı. İlk 20 dakika belki topa sahip olamasak da rakibi gol pozisyonu bölgesine çok sokmayarak aslında pozisyon vermedik, net pozisyon vermedik" dedi.

"Penaltı pozisyonu ağır bir karardı, dengemizi bozdu"

Penaltının ağır bir karar olduğuna da değinen Eroğlu, "Savunmada kalmamız bize bir artı sağlıyor. Şimdi tabii penaltı ister istemez biraz da bizim dengemizi bozdu. 1-0 geriye düştük. Penaltıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Daha önce Avrupa kupalarında benzer böyle bir pozisyon var. Aynısı UEFA'da VAR'a dahi gidilmemesi gerektiğini penaltı olmadığını söylüyor. Ben ağır olduğunu düşünüyorum. Tabii devreye 0-0 gitsek olay bizim lehimize biraz daha farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz değişikliğe gittik. Tabii ki biraz savunmada olduğumuz pozisyon var. Rakibin ön alan baskısı yaptığı anlar en güçlü olduğu zaman zaten. Biz de orayı biraz daha uzun oynayarak, dönen topu almayla ilgili oynadığımız dakikalar oluştu. Tam 1-0 iken maçı dengeleme olacakken belki son bölümde risk alma anlamında ikinci golü yedik. Bu anlamda tabii üzgünüz. İkinci golden sonra son bölümü 2-1 de olsa mağlup olduk. Kadromuzu güçlendirmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yeni çıktık buraya. Önümüzdeki süreçte aramıza katılacak oyuncular olacak. Onyekuru'nun gelmesi, Oğulcan'ın katılması, transferlerle beraber hücumu biraz daha güçlendireceğiz. Transfer anlamında çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN