Eroğlu VAR Kararlarını Eleştirdi

13.02.2026 23:05
Çorum FK Teknik Direktörü Eroğlu, VAR kararlarının aleyhlerine olduğunu ifade etti.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçının ardından, "VAR kararlarının bu kadar bizim aleyhimize olması inanılır gibi değil. Bugün maça baktığınızda, kimsenin beklemediği yerde, basketbolda bile faul olacak pozisyon VAR'dan gelip penaltıya döndü" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 2-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, VAR'dan aleyhlerinde verilen iki penaltı kararını eleştirdi. Oyuncularının kazanmak için her şeyi yaptığını ifade eden Eroğlu, "Ayıp, günah, yazık. Haftalardır birçok emek var, sahada bir mücadele, oyun var. VAR kararlarının bu kadar bizim aleyhimize olması inanılır gibi değil. Bugün maça baktığınızda, kimsenin beklemediği yerde, basketbolda bile faul olacak pozisyon VAR'dan gelip penaltıya döndü. Diğer oyuncu, topu alıp sahanın içine attı. Oyunu durdursan, adama sarı kart versen oyun gerilmeyecek, penaltı oldu. Üzgünüz. Sahada bir mücadele veriyorsunuz. Kaleci en az 10 dakika çaldı. Oyuncularım kazanma adına bütün reaksiyonları verdi. Ne zaman öne geçtik, bütün kararlar rakip lehine oldu. Üzgünüz, burada bu kadar yatırım, emek var. Maçların VAR'dan yönetilmesini anlamıyorum. Futbol biraz daha mücadele oyunu. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız aynı olayı bu hafta yaşıyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşmak bizi üzüyor. Bütün herkes mücadele veriyor. Ama VAR'dan gelen kararlar maçın kaderini değiştiriyor. Söyleyecek bir şey yok, herkes gördü zaten" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

