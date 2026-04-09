Erokspor Süper Lig Hedefinde Kararlı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erokspor Süper Lig Hedefinde Kararlı

09.04.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erokspor Antrenörü Okur, Amed maçından sonra Süper Lig için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, 1-1 sona eren Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, "Güzel bir maç oynadık, maçın başından sonuna kadar kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir Erokspor takımı olduğunu bugün maçı izleyen herkes görmüştür ve takdir etmiştir diye düşünüyorum. Bizim için maçta iki tane çok önemli kırılma anı oldu: Birisi Onur'un sakatlığı. Maalesef onun sakatlığından sonra yapmak zorunda kaldığımız oyuncu değişiklikleri, yabancı kuralından dolayı rakibin üzerindeki ciddi tehditlerimizden birini çıkartmak zorunda kaldık. Ona rağmen yine pozisyona giren, oyuna hükmeden, kazanmak için oynayan takım Erokspor'du. İkinci yarının başında da yine Berat'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon belki bizim için bir başka kırılma anıydı. O gol olsa belki maç farka giderek bitecekti ve şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama dönüyor dolaşıyor iş nasibe geliyor. Biz yine sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani rakiplerimiz puansal olarak ciddi bir avantajı ele geçirmiş gibi görünüyorlar ama futbolda ne olacağını kimse bilemez. İlk ikiden de çıkamayabiliriz ama biz yine play-off'tan, üçüncü olarak ya da başka bir şekilde Süper Lig'e çıkmak için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Müsabakadaki hakem performansını eleştiren Okur, "Özellikle söylemek istediğimiz bir şey var bugün; hakem yönetiminden çok memnun değiliz. Yani bu şundan kaynaklanıyor: Yanlış kararlar verdiler, vermediler diye değil ama bir hakem yönetiminde insanların takdir haklarını sürekli aynı yerden kullanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha futbol oynamaya çalışan takıma yardımcı olunmalıdır diye düşünüyorum. İşte zaman geçirmeler, maçın erken bitmesi, Berat'ın penaltı pozisyonuna bile bakılmaması ve hiç anlamadığım konu şu maalesef; birisi bize bunu açıklarsa çok sevineceğim. Gol atmak üzere şut atacak bir arkadaşımızın pozisyonu varken pozisyon niçin kesilir de faul verilir? Niçin bu pozisyon sonuna kadar beklenmez, VAR'dan gerekiyorsa müdahale edilmez? Gerçekten bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Ama kime neyi anlatacağız? Mücadelemiz bir şekilde devam edecek. Herkesin takdirine bırakıyoruz bugünkü maçı. Dediğim gibi sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Futbolcu arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Onlar gerçekten bu ligin belki kağıt üzerinde birinci veya ikinci şampiyonu olamayacaklar ama oynadıkları futbolla şampiyonluğu hak eden takımın oyuncuları olduklarını herkese gösterdiler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:55:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.