Erokspor, TOFAŞ\'ı Deplasmanda Yendi
08.03.2026 17:48
Süper Ligi'nde Erokspor, TOFAŞ'ı 91-81 mağlup etti. Maçın periyotları 19-24, 42-44, 63-72 şeklinde geçti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis

Safiport Erokspor: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19, Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 19-24

Devre: 42-44

3. Periyot: 63-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-81 yendi.

Kaynak: AA

17:48
