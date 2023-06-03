Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu

Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu

03.06.2023 16:07

Cardiff City, Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getirdi. Son olarak Gaziantep FK'yi çalıştıran Bulut'un kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Genç çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi takımları da çalıştırmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut, yeni adresiyle herkesi şaşırttı. Genç çalıştırıcı, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de teknik direktörlüğe getirildi.

EROL BULUT'UN YENİ ADRESİ CARDIFF CITY

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi. Deneyimli hoca kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Cardiff City geçen sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitirmişti.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, daha sonra Alanyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.

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Cardiff City, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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