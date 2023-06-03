Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin yeni teknik direktörü oldu

Teknik direktör Erol Bulut, yeni adresiyle herkesi şaşırttı. Genç çalıştırıcı, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de teknik direktörlüğe getirildi.

EROL BULUT'UN YENİ ADRESİ CARDIFF CITY

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi. Deneyimli hoca kısa süre içerisinde resmen açıklanacak. Cardiff City geçen sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde bitirmişti.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, daha sonra Alanyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırmıştı.