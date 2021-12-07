Üye Girişi
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! - Son Dakika

Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!

07.12.2021 11:15

Gaziantep'in hocası Erol Bulut, kaybettikleri Göztepe maçından sonra takımının ortaya koyduğu futbola isyan etti. Erol Bulut, "Elimize kolumuza dikkat edelim dedik ama olmuyor. Direkten dönen toplarımız var, fakat biz korkak oynadık" açıklamalarında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi.

"DİKKAT EDECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Erol Bulut, "Bugün kaybettiğimiz bir 3 puan var. İlk yarıda sahada olmayan bir Gaziantep FK vardı. Maalesef istediklerini sahaya yansıtamayan, korkak oynayan bir oyun takım vardı. Ceza sahası içerisinde elimize kolumuza dikkat edeceğimizi söylemiştik ama korktuğumuz maalesef başımıza geldi" dedi.

"KOLAY OLMUYOR"

Erol Bulut devamında ise "Penaltı golünün ardından ikinci golü kalemizde gördük. Rakip 2-0 öne geçince işler kolay olmuyor. İkinci yarıda sahada göstermek istediğimiz futbol vardı. Baskılı oynayıp skoru değiştirmeye çalıştık. Direkten dönen 3 topumuz var ama futbol 90 dakika konsantre gerektiriyor. Bugün eksiğimiz ilk yarıda fazlasıyla vardı onun sonucunda da kaybettiğimiz bir 3 puan oldu" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!

Gaziantep FK, Erol Bulut, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor 11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

Son Dakika Haberleri
11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
11:11 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor         
11:11
Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti         
10:54
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu         
10:34
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:19:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement