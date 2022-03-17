Ersan Kay'dan Interli futbolculara özel tablolar - Son Dakika

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric; Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler ve birçok futbolcuyu resmeden Kay, şimdi de İtalya Serie A'nın son şampiyonu Interli futbolcuları tuale taşıdı.

Sprey boyalar kullanarak akrilik painting çizimler yapan Ersan Kay, Inter'in tesislerine giderek Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Samit Handanovic ve Arturo Vidal'i ziyaret etti. Bu futbolculara yaptığı resimleri hediye eden Kay, mavi-siyahlılara şampiyonluk yarışında başarılar diledi. Inter'in yıldız isimleri de kendi resimlerini görünce hem şaşkınlık yaşayıp hem de çok beğendiklerini dile getirdiler.