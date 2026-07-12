Ersin Destanoğlu Al-Jazira'da

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 sezon boyunca siyah-beyazlıların A takım formasını terleten 25 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 32 resmi maçta görev alan Ersin, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, ikişer Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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