Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor - Son Dakika
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Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, daha iyi sonuçlar almak için çalışacaklarını belirterek, "Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor" dedi. Destanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir futbolla galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve önlerindeki kupa maçına daha iyi hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca, Serdar Topraktepe'nin takımla bağını hiç koparmadığını ve oyuncularla iyi bir iletişimi olduğunu vurguladı.

19.04.2024 23:39
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- Ersin Destanoğlu: "Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Ersin Destanoğlu, daha iyi sonuçlar almak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mert Günok'un yerine 11'de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir futbolla galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Destanoğlu, "Bizim için güzel bir akşamdı. Tempolu, coşkulu güzel bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Bugünkü maç bizi o maça da bira hazırladı. Rakibimizi de daha iyi tanıdık. Moral motivasyonumuzu yukarı çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Uzun süre sonra kazandıklarına değinen siyah-beyazlı takımın kalecisi, "Taraftarlarımız 5 maçlık serüvende bizden galibiyet bekliyordu. Biz de Serdar Hoca'yla birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarlarımızı galibiyetle buradan uğurladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor"

Serdar Topraktepe'nin takımla bağını hiç kopartmadığını vurgulayan Ersin Destanoğlu, "Öncelikle Santos Hoca'ya teşekkür ederim. Buraya geldi ve takımı yukarı çıkartabilmek için elinden geleni yaptı. Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyaloğu olan bir hocaydı. Bizimle hep irtibat halindeydi. Bugün için sahada neler yapmamız gerektiğini söyledi. Biz de çıkıp oynadık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Serdar Topraktepe, Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor - Son Dakika

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