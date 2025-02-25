Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar - Son Dakika
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Spor

Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ersin Düzen\'den Acun Ilıcalı\'ya canlı yayında tarihi ayar

Derbi sonrası gündem olan Jose Mourinho'nun ''Maymun gibi zıplıyorlar'' açıklaması hakkında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, canlı yayında Ersin Düzen'e de ''Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin?'' şeklinde tepki gösterdi. Düzen ise Ilıcalı'ya ''Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez'' şeklinde yanıt verdi. O anlar viral oldu

25.02.2025 09:59
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

MOURİNHO'NUN AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Derbi sonrası Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası Galatasaray ise, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "ırkçı söylemleri nedeniyle" savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mourinho'nun açıklaması televizyon programlarında da tartışmaları beraberinde getirdi. TV 100 kanalında canlı yayına bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamın açıklaması hakkında şu sözleri dile getirdi:

Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu. Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor.

Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın! Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?

TEPKİ GÖSTERDİ

Acun Ilıcalı ayrıca programda Ersin Düzen'e de şu sözlerle tepki gösterdi: "Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?"

ERSİN'DEN OLAY YANIT

Ersin Düzen ise Acun Ilıcalı'ya şu sözleri dile getirdi: Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez.

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Ersin Düzen, Televizyon, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tosbaa:
    Ersin senin düzene ihtiyacın var 1 0 Yanıtla
  • Harun EZER:
    Bu konu artık bir şampiyonluk meselesinden çıkmıştır. Bu Galatasaray bu ülkede beka sorunudur. Neden Maydonos döner ile ilişkileri araştırılmıyor. 0 0 Yanıtla
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