Ersu Şaşma, Sırıkla Yüksek Atlama Türkiye Rekorunu Kırdı

FRANSA'DA yapılan Meeting Lievin'de yarışan Milli Atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada Büyükler Türkiye Rekorunu (5.90m) kırarak 1'inci oldu.
Fenerbahçeli milli sporcu Ersu Şaşma, 5.90 metrelik atlayışıyla kürsünün ilk basamağına çıkarken; 5.85 metrelik atlayışıyla Sam Kendricks (ABD) 2'inci, 5.80 metrelik atlayışıyla Ben Broeders da (Belçika) 3'üncü oldu.
Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, katıldığı iki olimpiyatta da finale çıkarak başarısını kanıtlamış, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 5'inci olmuştu.
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