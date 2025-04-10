Ersun Yanal\'ın Annesi Bahriye Yanal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor'da başlayan ve sonrasında A Milli Takım, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerin teknik adamlığını yapan Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

84 yaşında vefat eden Bahriye Yanal, öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Teknik Direktör Ersun Yanal, babası Ural Yanal, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Denizlispor camiası ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ