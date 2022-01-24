Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Ersun Yanal kariyerinde bambaşka bir sayfa açabilir. Türkiye'nin en başarılı hocalarından biri olan Yanal'ın, Kosova Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği konuşuluyor.
Kosovan Footy'nin haberine göre Ersun Yanal şu anda teknik direktörü bulunmayan Kosova Milli Takımı'nın hoca adaylarından biri konumunda. Antalyaspor'dan sonra kulüp çalıştırmayan deneyimli hocanın Kosova'dan teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası - Son Dakika Spor