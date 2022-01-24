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Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası - Son Dakika

Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası

24.01.2022 20:24

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Yanal ile ilgili ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı. Kosova basınında çıkan iddialara göre deneyimli hoca Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörler adayları arasında yer alıyor.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Ersun Yanal kariyerinde bambaşka bir sayfa açabilir. Türkiye'nin en başarılı hocalarından biri olan Yanal'ın, Kosova Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabileceği konuşuluyor.

ERSUN YANAL ADAYLAR ARASINDA

Kosovan Footy'nin haberine göre Ersun Yanal şu anda teknik direktörü bulunmayan Kosova Milli Takımı'nın hoca adaylarından biri konumunda. Antalyaspor'dan sonra kulüp çalıştırmayan deneyimli hocanın Kosova'dan teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

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Antalyaspor, Ersun Yanal, Kosova, Milli, Spor, Son Dakika

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