Erten Ersu, Gaziantep FK'da - Son Dakika
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Erten Ersu, Gaziantep FK'da

20.07.2022 13:44
Erten Ersu, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli kaleci Erten Ersu'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki deneyimli kaleci Erten Ersu'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Konyaspor forması giyen deneyimli kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Erten'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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Matej Hanousek, Gaziantep FK'da Matej Hanousek, Gaziantep FK'da
Kaynak: İHA

Erten Ersu, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erten Ersu, Gaziantep FK'da - Son Dakika

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