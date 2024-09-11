Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın en büyük arzusu olan Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilme hayalini gerçekleştirdi. Başkan Doğan, şampiyonluk kupasını Hüseyin'in mezarına götürdü.

11.09.2024 22:10
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- Ertuğrul Doğan'dan anlamlı ziyaret

Ertuğrul Doğan, 13 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın hayalini gerçekleştirdi

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, henüz 13 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Bayraktar'ın en büyük arzusu olan Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilme hayalini gerçekleştirdi.

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, şampiyonluk kupasını Hüseyin'in mezarına götürdü. Başkan Doğan, burada yaptığı açıklamada, "En büyük isteği Trabzospor'un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Tekrar başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Hüseyin Bayraktar'ın babası Köksal Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım, yönetimiyle beraber geldi. 2021-2022 sezonu kupasını oğlumun mezarına getirdi, kendi elleriyle bıraktı. Oğlumun bunu gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. Başkanımızın bize kulak vermesi bizi apayrı mutlu etti. Kendisine ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Trabzonspor'umuz var."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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