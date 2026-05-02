Ertuğrul Doğan: "İnşallah sezonu ikinci sırada tamamlarız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Avrupa kupalarına katılmayı garantilediklerini belirterek, kalan haftalarda Trendypş Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, divan kurulu faaliyet raporu üyelerle paylaşıldı.

Trabzonspor'a yeni tesis alanı müjdesi

Genel kurulda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bordo-mavililere hizmet etmeyi bir görev olarak gördüğünü belirterek, kulübe yeni bir tesis alanı kazandırılacağını açıkladı.

Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, 'Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri taşınamaz' sözlerini hatırlatan Genç, "Havaalanının genişlemesi noktasında bir duruş ortaya koymalıyız. Bu alanın kamulaştırma ve bedelin kulübe ödenmesi noktasında, Trabzonspor'a helal getirmeyecek şekilde revize edildi. Trabzonspor'un 21 dönümlük mülkiyet hakkı vardır. Orada 30 yılda üst hakkı vardır. Bunların ikisini birleştirerek, buranın kamulaştırılması ve bedelin kulübün ödenmesi noktasında bir fikir birliğine vardık" dedi.

Başkan Genç, daha önce yaşam alanı olarak değerlendirilmesi planlanan Yıldızlı Askeri Gazino arazisinin Trabzonspor'un talebi doğrultusunda kulübe tahsis edilmesi için girişimlerde bulunulduğunu belirterek, "İnşallah burayı Trabzonspor'a yeni tesis olarak kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Divan Kurulu'nda 30, 35 ve 45. yılını dolduran üyelere ve divan üyeliğine hak kazanan yeni üyelere plaket ve belgeleri takdim edildi.

Ertuğrul Doğan: "Ligi ikinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuları tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Avrupa kupaları artık garanti oldu. Şimdi ligde hangi sırada bitireceğimiz önemli. İnşallah sezonu ikinci sırada tamamlarız. Ancak Trabzonspor için şampiyonluk dışında hiçbir sonuç tam anlamıyla yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

Kulübün geleceği adına uzun vadeli planlama yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Doğan, teknik heyetin bu süreçte önemli katkı sunduğunu söyledi.

"Trabzonspor'un yıllık 70 milyon euro açığı var"

Kulübün mali yapısına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Doğan, Trabzonspor'un ciddi bir finansal yük altında olduğunu dile getirdi. "Trabzonspor'un aylık 6 milyon euro, yıllık ise yaklaşık 70 milyon euro açığı bulunuyor" diyen Ertuğrul Doğan, mevcut borç yükünün yanı sıra faiz ödemelerinin de kulübü zorladığını kaydetti.

Yeni sezon kombinelerine destek çağrısında bulunan Başkan Doğan, "Bu takımın, Fatih Tekke'nin ve ekibinin yanında olunması gerekiyor. Bu yükü tek başına yönetmek mümkün değil. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"Tesislerin kamulaştırılması noktasında önemli mesafe aldık"

Trabzonspor tesisleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, mevcut tesis olduğu alanda yapılacak yeni havaalanı projesi kapsamında Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Doğan, Trabzonspor'un bu projeden zarar görmeden çıkması yönünde yoğun çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Yaklaşık 400'e yakın uçak iniş-kalkışı planlanıyor. Bu nedenle mevcut alan bize yeterli gelmiyor. Oyuncuların sağlığı ve çalışma huzuru açısından burada uzun vadede verimli bir ortam sağlamak teknik olarak mümkün görünmüyor. Ayrıca yapım sırasında bölgeye yoğun araç girişi olacak. Trabzonspor, Avrupa standartlarında modern tesisleri hak ediyor" dedi.

Kamulaştırma sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini aktaran Başkan Doğan, buradan elde edilecek gelirin kulübün borçlarının azaltılmasında kullanılacağını belirterek, desteklerinden dolayı Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti.

"Avrupa standartlarından bir tesis kazandıracağız"

Yıldızlı Askeri Gazinosu arazisiyle ilgili de konuşan Doğan, "Bu araziyi Trabzonspor bünyesine katıp Avrupa'nın en önemli tesislerinden birini inşa edeceğiz. Ancak bunun yanında kulübün kalıcı gelir kaynaklarına da ihtiyacı var. Trabzonspor'un sabit bir geliri yok ve kira gelirleri büyük önem taşıyor. Yıllık 70 milyon euroluk açığı kapatmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

AVM projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Doğan, ilgili milletvekilleriyle görüşerek imar konusunda nasıl bir yol izleneceğini değerlendireceklerini söyledi. Trabzon'un şehir yapısını zorlamadan çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Doğan, yakın zamanda bu projelerle ilgili müjdeli haberler vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ertuğrul Doğan son olarak Trabzonspor'un büyük bütçelerle rekabet edebilmesi için gelir getirici projeleri hayata geçirmesinin şart olduğunu vurgulayarak, kulübün geleceği açısından bunun vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Borç açıklandı

Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Kesken, Trabzonspor'un 31 Mart 2026 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 179 milyon 393 bin lira olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Divan Genel Kurul Toplantısı, temenni konuşmalarının ardından sona erdi. - TRABZON