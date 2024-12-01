- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oyunu kullandı
TRABZON - Trabzonspor Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda Başkan Ertuğrul Doğan oyunu kullandı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak olan seçimlerle sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan adayı Ertuğrul Doğan oyunu kullandı. Seçimlerin Trabzonspor adına hayırlı olması yönünde temennide bulunan Doğan, 8 numaralı sandıkta oy verdi.
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