Ertuğrul Doğan, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yayımladığı mesajla kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için federasyonumuz ile iş birliği içerisinde çalışacağına dair inancımız tamdır. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini tamamlayan Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz."