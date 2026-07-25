Ertuğrul Gazi Demirel İnkılap FK\'ya Kiralandı

KAYSERİSPOR U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükselme başarısı göstererek, profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Gazi Demirel, 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı.

Kayserispor U-19 takımında bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken Ertuğrul Gazi Demirel, yeni sezon öncesi Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon kampına da katılan genç oyuncu kamptan ayrılarak 3'üncü Lig ekiplerinden İnkılap Futbol Spor Kulübü'ne kiralandı. Geç oyuncu İstanbul ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.