Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane Spor Lisesi öğrencilerine ahlak ve başarı tavsiyesi verdi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, memleketi Gümüşhane'de öğrencilerle bir araya gelerek; spor, ahlak ve başarı üzerine tavsiyelerde bulundu.

Gümüşhane Spor Lisesi'nin özel davetlisi olarak kente gelen Sağlam, ilk olarak Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i makamında ziyaret etti. Ardından Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen söyleşiye katılan Sağlam, programın son bölümünde Gümüşhane Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

"Asıl ihtiyacımız olan ahlak"

Futbolda şiddet ve taraftarlar arasındaki gerginliğe değinen Sağlam, "Kazanan sevincini doğru yaşamalı, kaybeden de bunu hayatın sonu olarak görmemeli. Bu ortamı düzeltecek olan yine bizleriz. Hem sahada hem de hayatımızda ahlaklı davranmalı, herkese örnek olmalıyız" dedi.

Gençlere düzenli spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Ertuğrul Sağlam, sporun sağlıklı yaşam, disiplin ve kötü alışkanlıklardan uzak durma açısından önem taşıdığını belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Bence insan yenilince değil, vazgeçince kaybediyor. Zeka konusunda bir sıkıntımız yok, asıl ihtiyacımız olan ahlak" ifadelerini kullandı.

Başarılı olmak için çalışmanın, zamanı iyi değerlendirmenin ve arkadaş seçimine dikkat etmenin önemini vurgulayan Sağlam, gençlere kitap okumaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.