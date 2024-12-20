Kocaelispor’un Teknik Direktörü Sağlam İstifa Etti - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor’un Teknik Direktörü Sağlam İstifa Etti

Kocaelispor'un teknik direktörü Sağlam, takımda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle istifa etti.

20.12.2024 16:19
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, istifa ettiğini açıkladı.

Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "hedeflenen şampiyonluk yolunda ilerlenen günlerde sessiz kalmanın mümkün olmadığı gelişmelere" ilişkin değerlendirme yapmak zorunda olduğuna dikkati çekti

Her zaman taraftarın mutluluğunun kendisi için en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Sağlam, sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen kulübün Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yoluna devam ettiğini, ligde de 3. sıradaki rakiple arada 4 puan fark olduğunu hatırlatarak, bazı saha dışı konuların gündemlerini meşgul eder hale geldiğini ileri sürdü.

Sağlam, bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizliğin son derece üzücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim ancak bununla birlikte üzülerek belirtmeliyim ki taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken, 'hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler, bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erokspor maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli."

Kulüp Başkanı Recep Durul'un 15 Aralık'ta kendi sahalarında karşılaştıkları Esenler Erokspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını gösterdiğini savunan Sağlam, 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarını hiçbir zaman aşmadığını vurguladı.

Sağlam, bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla sabote edilmesine sessiz kalmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ertuğrul Sağlam, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor’un Teknik Direktörü Sağlam İstifa Etti - Son Dakika

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