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Ertuğrul Sağlam: Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz

Ertuğrul Sağlam: Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, puan kaybının telafisinin kolay olmayacağı dönemde olduklarını belirterek, maçlarda hata yapmamak veya az yapmak gerektiğini söyledi. Sağlam, Adanaspor ile oynayacakları maçta erken gol bulmayı hedeflediklerini ve her oyuncunun önemli olduğunu vurguladı.

31.01.2024 23:43  Güncelleme: 23:44
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- Ertuğrul Sağlam: "Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Bu maçtaki isteğimiz golü erken bulmak olacak"

"Bizim için her oyuncu önemli"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, puan kaybının telafisinin kolay olmayacağı dönemde olduklarını belirterek, "Maçlar azalıyor, mesafe kısalıyor dolayısıyla hata yapmamak veya çok az yapmak lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde Adanaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlıların Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi oynayacakları müsabaka ve takımın gidişatı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu maçtaki isteğimiz golü eken bulmak olacak"

Taraftarın daha fazla sorumluluk almasını istediğini söyleyen Sağlam, "Alt sıralardan kurtulmak isteyen Adanaspor ile oynayacağız. Son haftalarda çıkış içerisindeler. Oyun anlamında daha iyi oynuyorlar. Yeni gelen oyuncularının da katkısıyla sezon başında oynadığımız rakipten çok daha farklı bir rakip olacak. Oyunun büyük bir bölümünde Altay maçındaki gibi bir manzara ile karşılaşabiliriz. Bu maçtaki isteğimiz golü erken bulmak olacak. Maçı keyifli ve izleyenlere sıkıntı yaşatmadan geçirebilmemiz gerekiyor. Bir önceki maçın bizim için önemli dersleri içermesi gerekiyor. Tecrübe böyle bir şey. Yıllardır aynı tecrübeyi yaşıyoruz fakat hayatımızın içine sokamamışız. Altay maçında onu gördük" diye konuştu.

"Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz"

Yeni gelen oyuncuları takıma adapte etmeye çalıştıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Bu hafta yavaş yavaş Ramil Şeydayev'i koymaya başladık. Duhan Aksu fiziksel anlamda oynayabilecek seviyeye geliyor. Cumaya kadar diğer oyuncumuz da gelirse tamamen sisteme oyuna odaklanıp, eldeki mevcut istediğimiz oluşturduğumuz kadroyla inşallah Süper Lig mücadelesini devam ettireceğiz. Bu haftanın geçen haftadan daha iyi olacağına, taraftarımıza güzel bir maç izleteceğime inanıyorum. Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz. Maçlar azalıyor, mesafe kısalıyor dolayısıyla hata yapmamak veya çok az yapmak lazım" diye konuştu.

"Bizim için her oyuncu önemli"

Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre kadro oluşturduklarını ifade eden Sağlam, "Bizim için her oyuncu önemli. Kimi 11'de oynayarak görevini yapıyor kimi sonradan giderek takıma katkı sağlıyor. Bu saatten sonra herkesin alabileceği en üst seviyede sorumluluğu alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: Puan kaybının telafisinin çok kolay olmayacağı dönemdeyiz - Son Dakika


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