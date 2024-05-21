ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolda Şampiyon Oldu

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Basketbolda Şampiyon Oldu

Erciyes Üniversitesi 21. Geleneksel Spor Şenliği Müsabakaları'nda basketbol branşında Spor Bilimleri Fakültesi hem öğrenci hem personel kategorisinde şampiyon oldu. Final maçında öğretim görevlisi Hasan Aksoyak'ın 82 sayı atması büyük etki yaptı. Şampiyonlar, önümüzdeki hafta düzenlenecek ödül töreninde kupa ve madalyalarını alacaklar.

21.05.2024 14:21
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 21. Geleneksel Spor Şenliği Müsabakaları'nda basketbol branşında hem öğrenci kategorisinde hem personel kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi yenilgisiz şampiyon oldu.

Yaklaşık 1 aydır devam eden basketbol müsabakaları, oynanan 3.'lük ve şampiyonluk maçları sonrasında tamamlandı. Final müsabakalarında rakiplerini farklı şekilde mağlup eden Spor Bilimleri Fakültesi zirveyi kimseye kaptırmadı. Basketbol kategorisindeki son müsabaka olan personel final maçında spor bilimleri fakültesi öğretim görevlisi Hasan Aksoyak 82 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Spor şenliği basketbol müsabakalarında personel kategorisinde toplam 3 maçta süre alan Hasan Aksoyak toplamda 214 sayı, maç başına ortalama 71 sayı atarak şampiyon olan takımına büyük katkı sağladı. Şampiyonlar kupa ve madalyalarını önümüzdeki hafta düzenlenecek spor şenliği ödül töreninde alacaklar. Basketbol branşında ise sıralama şöyle oluştu:

Ögrenci

1.Spor Bilimleri Fakültesi

2.Hukuk Fakültesi

3.Havacilik ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Personel

1.Spor Bilimleri Fakültesi

2.Tip Fakültesi

3.Mühendislik Fakültesi - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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