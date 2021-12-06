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ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği - Son Dakika

ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği

06.12.2021 15:36
ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Sağlık için Hareket et" etkinliği düzenledi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Sağlık için Hareket et" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam toplam 155 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve lise öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır bulunmalarını arttırmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, Egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği
ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği
ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği

Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversite, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Sağlık için hareket et' etkinliği - Son Dakika Spor


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