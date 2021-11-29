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ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu - Son Dakika

ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu

29.11.2021 11:06
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ve Eğitimde program dışı etkinlikler dersleri kapsamında Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ve Eğitimde program dışı etkinlikler dersleri kapsamında Öğr. Gör. Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Türkiye genelinde vize projeleri olarak toplam 24 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet projesi yaparak, büyük bir başarıya imza attı.

Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, vize projeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede pandemi koşullarına uyularak yapılan projelerin bir çok önemli konuya parmak bastığını dile getirdi. Aksoyak, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ve eğitimde program dışı etkinlikler dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan 'Sağlıksız Toplum,Sağlıksız Birey' sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencileri evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip 'dünya insanı' olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmaktır" dedi. Pandemi şartlarına uyularak geliştirilen projeler hakkında da bilgi veren Aksoyak, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Biz de bu amaçlar doğrultusuna mevcut pandemi şartlarına dikkat ederek ve gerekli önlemlerimizi alarak elimizden geldikçe çok fazla kişiye ulaşabilmek için vize projeleri kapsamında birbirinden özel 24 farklı proje düzenledik ve sonuçlandırdık. Tamamlanan projelerde gece gündüz fedakarlık yaparak çalışan pandemi şartlarında bu projeleri gerçekleştiren tüm öğrencilerimize ve proje kapsamında bizlere destek olan tüm gizli kahramanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Vizede de 24 proje yapan ekip, final de bireysel olarak toplamda 82 proje yapmayı hedefliyor. - KAYSERİ

ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu
ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu

Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye, Pandemi, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ERÜ Spor Bilimleri, sosyal sorumlulukta fark oluşturdu - Son Dakika Spor


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