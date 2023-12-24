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Eruhspor, şehitler için sahaya siyah forma ile çıktı - Son Dakika
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Eruhspor, şehitler için sahaya siyah forma ile çıktı

Türkiye Amatör Futbol Ligi 1.Grup'ta mücadele eden Eruhspor Kulübü, şehitler için sahaya siyah forma ile çıktı.

Eruhspor, şehitler için sahaya siyah forma ile çıktı
24.12.2023 - 16:39,
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Türkiye Amatör Futbol Ligi 1.Grup'ta mücadele eden Eruhspor Kulübü, şehitler için sahaya siyah forma ile çıktı.

Türkiye Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Eruhspor Kulübü, son günlerde art arda gelen şehitleri unutmadı. Ligin 6. haftasında Siirt 2 nolu sahada Hosyan Spor ile karşılaşan Eruhspor, klasik iç saha forması yerine, siyah forma ile sahaya çıktı.

Eruhsporlu futbolcular, taraftarları önünde bir de anlamlı pankart açtı. "Her vatan evladının gözünü kırpmadan koşacağı cephelerde canını veren aziz şehitlerimiz, kanınız yerde kalmayacak" ve "Başımız sağ olsun Türkiye'm" yazılı pankartla sahanın ortasına kadar taşıyan takıma taraftarlar; "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları ile destek oldu.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Eruhsporr Kulübü Başkanı Savaş Özer, "Türkiye'miz son günlerde gelen art arda şehit haberleriyle büyük bir yasa boğuldu. Bu farkındalıkla bizlerde Siirt'in Eruh ilçesi 1. Amatör Lig'de oynayan Eruhspor Kulübü olarak, şehitlerimiz ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu anlamda futbolcularımızı siyah formayla sahaya çıkardık. Türkiye'ye birlikteliğimizi bu şekilde göstermek istedik. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize şifalar diliyor, ailelerine sabır diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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