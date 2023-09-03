Maça saatler kala Eryaman Stadyumu\'na branda çekildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadeleye saatler kala Eryaman Stadyumu'nun zeminine branda serildi.

YAĞMUR ZEMİNİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Mücadelenin başlamasına saatler kala etkili olan sağanak yağış 21.45'te başlayacak maçın zeminini kötü etkileyeceği için zemin karşılaşma öncesinde koruma amaçlı olarak brandalarla kaplandı.

DAHA ÖNCEKİ MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANMIŞTI

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.