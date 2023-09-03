Maça saatler kala Eryaman Stadyumu\'na branda çekildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadeleye saatler kala Eryaman Stadyumu'nun zeminine branda serildi.
Mücadelenin başlamasına saatler kala etkili olan sağanak yağış 21.45'te başlayacak maçın zeminini kötü etkileyeceği için zemin karşılaşma öncesinde koruma amaçlı olarak brandalarla kaplandı.
Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.
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