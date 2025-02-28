Erzincan Badminton Takımları Türkiye Dereceleriyle Döndü

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Ankara'da düzenlenen Okullarası Gençler Badminton Türkiye Birinciliğinde Erzincan'ı temsil eden Erzincan Spor Lisesi Erkek takımı ve Erzincan Anadolu Lisesi Kız takımı Türkiye dereceleriyle döndüler.

Daha önce yapılan bölgesel gurup maçlarını kazanan 16 takımın oluşumuyla Ankara'da final maçları yapıldı. Çekişmeli maçlara sahne olan yarışmalar sonucu Erzincan Spor Lisesi Erkek takımı Türkiye 2.cisi, Erzincan Anadolu Lisesi Türkiye 3'ncüsü oldu.

Okul Beden Eğitim Öğretmenleri ve Milli Takım Antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "Hem kız hem erkek badminton takımlarımızın Ankara'da başarıyla temsil edip kupalarla dönmeleri bizi gururlandırdı. Bu başarıda bize desteklerini esirgemeyen bütün kurumlarımıza ve değerli yetkililerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki hedeflerimiz daha çok çalışarak daha güzel başarılar hem ilimiz adına hem de ülkemiz adına almak olacaktır." ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN