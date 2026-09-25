Erzincan’da 2026 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası başladı

Erzincan’da 2026 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarının açılış programı, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
2026 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarının açılış programı, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye'nin farklı illerinden Erzincan'a gelen sporcularla bir araya gelinen programda, şampiyonaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Belediye Başkanı Bekir Aksun, organizasyona katılan sporculara başarılar dileyerek dart sporunun gelişimine ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlayan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: İHA