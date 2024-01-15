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Erzincan'da Alp Disiplini eleme müsabakaları düzenlenecek - Son Dakika
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Erzincan'da Alp Disiplini eleme müsabakaları düzenlenecek

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde gerçekleşecek olan Alp Disiplini eleme müsabakalarının teknik toplantısı yapıldı. Erzincan Vali Yardımcısı, Gençlik Spor İl Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi toplantıya katıldı.

Erzincan\'da Alp Disiplini eleme müsabakaları düzenlenecek
15.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:25
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Kayakta, Alp Disiplini eleme müsabakaları Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 14-16 Ocak tarihlerinde Erzincan'da organize edilen Alp Disiplini eleme müsabakasının teknik toplantısı gerçekleşti.

Teknik toplantıya Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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