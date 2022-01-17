Türkiye Kayak Federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışları Ergan Dağında başladı.
2 gün sürecek yarışlara çeşitli illerden katılan 97 sporcu, ilk gün slalom yarışlarında mücadele etti. Yarışlar yarında devam edecek.
Yarışlarda dereceye giren kayakçılar Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacak.
Organizasyon, gelecek hafta kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yaş grupları elemelerinin ardından ödül töreniyle sona erecek. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Erzincan'da Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışları başladı - Son Dakika Spor