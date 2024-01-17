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Erzincan'da düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışları, Erzincan'da ödül töreniyle sona erdi. Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen ve 2 gün süren eleme müsabakalarında 524 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyaları Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından verildi.

Erzincan\'da düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları sona erdi
17.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
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Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışları, Erzincan'da ödül töreniyle sona erdi.

Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen ve 2 gün süren eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde 524 sporcu, kıyasıya mücadele etti. Sporcular derece yapabilmek için kıyasıya yarıştı. Nefes kesen yarışların son gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül törenine katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Biz Erzincan olarak sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz. 2 gündür çocuklarımızın burada yarışması bizim için gurur verici. Akademik başarıların yanında sportif faaliyetlerinde çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Kayak Federasyonu Başkanlığına teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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