Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası sona erdi

10.09.2022 13:56
Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası (Tennis Europe) tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası (Tennis Europe) tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzincan Valiliği, belediye ve üniversitenin destekleriyle kentte düzenlenen organizasyona 5 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Ülkü Spor Kompleksi'ndeki tenis kortlarında 5 Eylül'de başlayan turnuva, 4 kategoride gerçekleşti.

Turnuvada çift erkeklerde Emre Atlamış-Kaan Işık Koşaner birinci, Ziya Ayberk Aydın-Kuzey Uğurcan ikinci oldu.

Çift kadınlarda Duru Baycan-Melis Yıldırım birinciliği, Esila Toklu-Ecrin Lal Yavuz ikinciliği elde etti.

Tek erkeklerde Emre Atlamış birinciliği, Kaan Işık Koşaner ikinciliği, tek kadınlarda Duru Baycan birinciliği, Bahar Kılıç ise ikinciliği kazandı.

Sporcu ve katılımcılara hitap eden 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, turnuvaya katılan bütün çocukların şampiyon olduğunu ifade ederek, "Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum, başarıları daim olsun." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "Uluslararası bir turnuvanın kentimizde düzenlenmesinden kıvanç duyduk, bu bizi ilimiz adına mutlu etmiştir." ifadesini kullandı.

Türkgenci ve Aksun, daha sonra dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

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Kaynak: AA

Erzincan, Eylül, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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