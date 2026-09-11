Erzincan'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası başladı, 126 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası başladı, 126 sporcu mücadele ediyor

Erzincan\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası başladı, 126 sporcu mücadele ediyor
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı. Üç gün sürecek şampiyonada 22 ilden 74 erkek ve 52 kadın olmak üzere toplam 126 sporcu 11 kategoride yarışıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesindeki Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda kadın ve erkek sporcular atışlarını gerçekleştirdi.

Şampiyonada, Türkiye'nin 22 ilinden 11 kategoride 74 erkek ve 52 kadın olmak üzere toplam 126 sporcu mücadele ediyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toplumların ve milletlerin evrensel değerlerin yanı sıra geleneksel kültürel miraslarını da korudukları müddetçe evrensel olabileceklerini söyledi.

Aydoğdu, gençlerin kültürlerine hakim olmasını ve geçmişle modern dünya arasındaki bağının güçlenmesini amaçladıklarını belirterek, "Ülkemizde geleneksel okçuluk, modernleşme süreciyle birlikte doğal bir evrim seyri içinde zayıflamış ve uzun bir süre ihmal edilmiştir. Hamdolsun son çeyrek asırdır her alanda yenileşmenin, gelişmenin bölgemizdeki öncüsü olan ülkemiz, değerlerine de dört elle sarılmaya başlamıştır." dedi.

Yaşayan kültür miraslarıyla ilgili çalışmaların özenle sürdürüldüğüne??????? dikkati çeken Aydoğdu, "Tarihine, kültürüne, medeniyetine, örfüne ve adetine bigane kalmayan, yabancı olmayan nesiller inanıyorum ki güçlü Türkiye'nin en büyük temelleri olacaklar. Geleneksel Türk okçuluğu, Türk kültüründeki kahramanlık ile kutsallık arasında kurulan sembolik köprünün en özgün örneklerinden biri sayılabilir. Kültürümüz açısından bu denli önemli bir spor dalının şehrimizin sembol isimlerinden biri olan Sultan Melik Gazi adıyla şehrimizde yapılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir." diye konuştu.

Şampiyonanın açılışına, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, bazı kamu kurum müdürleri ile sporcular katıldı.

Üç gün sürecek şampiyona, 13 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzincan'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası başladı, 126 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika

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